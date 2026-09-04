SOZ-Raum gewinnt für Aserbaidschans Außenhandel an Bedeutung

Baku, 4. September, AZERTAC

Der Raum der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) gewinnt für Aserbaidschans Außenhandelsbeziehungen zunehmend an Bedeutung. Das Land ist seit 2015 SOZ-Dialogpartner und baut seine Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Verkehr, Energie, Sicherheit und in humanitärer Sphäre aus.

Darauf verwies der Abgeordnete Muschfig Jafarov gegenüber AZERTAC. Drei der vier größten Außenhandelspartner Aserbaidschans – Russland, China und Usbekistan – gehören der SOZ als Mitglieder bzw. Partner an. Dies unterstreiche die wachsende wirtschaftliche Bedeutung des SOZ -Raums für Aserbaidschan.

Nach Angaben Jafarovs belief sich Aserbaidschans Außenhandelsumsatz 2025 auf 48,9 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen zehn Prozent auf Russland, 9,9 Prozent auf China, 1,6 Prozent auf Usbekistan, 1,4 Prozent auf Kasachstan und 1,3 Prozent auf Iran. Besonders die zunehmenden Beziehungen zu den zentralasiatischen Staaten eröffneten weitere Chancen in den Bereichen Handel, Logistik, Verkehr, Investitionen, Industrie und Energie.