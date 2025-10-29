Staatsschulden Aserbaidschans veröffentlicht
Baku, 29. Oktober, AZERTAC
Zum 1. Oktober belief sich die Staatsschuld der Republik Aserbaidschan (innen- und ausländische Staatsschuld) auf 25,3651 Milliarden Manat bzw. 19,5 Prozent des für 2025 prognostizierten BIP in Höhe von 129,8655 Milliarden Manat.
Wie AZERTAC unter Berufung auf das Finanzministerium berichtet, entfielen von der Gesamtstaatsschuld 8,3183 Milliarden Manat (4,8931 Milliarden US-Dollar) bzw. 32,8 Prozent auf die ausländische Staatsschuld und 17,0468 Milliarden Manat bzw. 67,2 Prozent auf die inländische Staatsschuld.
Zum Berichtszeitpunkt wurden im Rahmen der Aktualisierung der Strategie für das Management der Staatsschulden der Republik Aserbaidschan für mittlere und lange Frist (2022–2025) Obergrenzen vorgesehen: Das Verhältnis der Staatsschuld zum BIP sollte 30 Prozent nicht überschreiten, und die ausländische Staatsschuld sollte 10 Milliarden US-Dollar nicht übersteigen.
Zum 1. Oktober wurde im Rahmen der Strategie zur Beibehaltung eines akzeptablen Zinsrisikos angestrebt, dass der Anteil variabel verzinslicher Schulden am gesamten Schuldenportfolio 50 Prozent nicht überschreitet. Zum Berichtszeitpunkt machten Verbindlichkeiten mit variablem Zinssatz 16,1 Prozent des gesamten Schuldenportfolios aus.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Erdbeben in Schirvan
- [17:36]
Aktueller Preis von Azeri Light
- [13:30]
Ölpreise an Börsen gesunken
- [12:26]
Aserbaidschan und Rumänien stärken interparlamentarische Beziehungen
- 28.10.2025 [22:01]
Aserbaidschans Parlamentssprecherin trifft pakistanischen Senatsvorsitzenden
- 28.10.2025 [21:55]
Präsident Ilham Aliyev: Heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit
- 28.10.2025 [20:55]
Präsident: Ganz Karabach und Ost-Sangesur ähneln einer riesigen Baustelle
- 28.10.2025 [20:45]
1. Internationale Konferenz der Turkstaaten zu KI-Ethik in Baku eröffnet
- 28.10.2025 [18:26]
Rekordregen führt zu Überflutungen in Vietnam
- 28.10.2025 [16:12]
Preis von Azeri Light gesunken
- 28.10.2025 [14:24]
Präsident des rumänischen Senats besucht Aserbaidschan
- 28.10.2025 [14:08]
Jamaika wappnet sich für “Melissa”
- 28.10.2025 [13:32]
Weltbörsen: Ölpreise gesunken
- 28.10.2025 [10:47]
Vorsitzender des pakistanischen Senats besucht Aserbaidschan
- 28.10.2025 [10:40]
Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu
- 27.10.2025 [19:43]
Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“
- 27.10.2025 [18:34]
Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt
- 27.10.2025 [17:23]
15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku
- 27.10.2025 [17:17]
Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit
- 27.10.2025 [16:31]
Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker
- 27.10.2025 [16:05]
Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1
- 27.10.2025 [15:34]
USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt
- 27.10.2025 [15:31]
Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko
- 27.10.2025 [15:20]
Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan
- 27.10.2025 [15:05]
SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI
- 27.10.2025 [14:46]
Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren
- 27.10.2025 [12:31]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen
- 27.10.2025 [12:08]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 27.10.2025 [10:59]
La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico
- 27.10.2025 [10:52]
Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister
- 27.10.2025 [00:15]
Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
- 26.10.2025 [12:15]
Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien
- 26.10.2025 [11:30]
Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung
- 26.10.2025 [10:58]
Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet
- 26.10.2025 [10:47]
In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert
- 25.10.2025 [18:49]
In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet
- 25.10.2025 [18:19]
Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel
- 25.10.2025 [13:36]