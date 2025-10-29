Staatsschulden Aserbaidschans veröffentlicht

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Zum 1. Oktober belief sich die Staatsschuld der Republik Aserbaidschan (innen- und ausländische Staatsschuld) auf 25,3651 Milliarden Manat bzw. 19,5 Prozent des für 2025 prognostizierten BIP in Höhe von 129,8655 Milliarden Manat.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Finanzministerium berichtet, entfielen von der Gesamtstaatsschuld 8,3183 Milliarden Manat (4,8931 Milliarden US-Dollar) bzw. 32,8 Prozent auf die ausländische Staatsschuld und 17,0468 Milliarden Manat bzw. 67,2 Prozent auf die inländische Staatsschuld.

Zum Berichtszeitpunkt wurden im Rahmen der Aktualisierung der Strategie für das Management der Staatsschulden der Republik Aserbaidschan für mittlere und lange Frist (2022–2025) Obergrenzen vorgesehen: Das Verhältnis der Staatsschuld zum BIP sollte 30 Prozent nicht überschreiten, und die ausländische Staatsschuld sollte 10 Milliarden US-Dollar nicht übersteigen.

Zum 1. Oktober wurde im Rahmen der Strategie zur Beibehaltung eines akzeptablen Zinsrisikos angestrebt, dass der Anteil variabel verzinslicher Schulden am gesamten Schuldenportfolio 50 Prozent nicht überschreitet. Zum Berichtszeitpunkt machten Verbindlichkeiten mit variablem Zinssatz 16,1 Prozent des gesamten Schuldenportfolios aus.