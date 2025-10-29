Strategische Währungsreserven Aserbaidschans übersteigen ausländische Staatsschuld um 16-Fache

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Zum 1. Oktober dieses Jahres beliefen sich die strategischen Währungsreserven des Landes (bestehend aus dem Staatlichen Öl-Fonds der Republik Aserbaidschan und der Zentralbank der Republik Aserbaidschan) auf 81,5 Milliarden US-Dollar und übersteigen damit die ausländische Staatsschuld um etwa 16,6-Fache.

Das geht aus einem Bericht des Finanzministeriums hervor, wie AZERTAC berichtete.