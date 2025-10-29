Struktur ausländischer und inländischer Staatsschulden Aserbaidschans veröffentlicht

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Zum 1. Oktober 2025 belief sich die ausländische Staatsschuld Aserbaidschans auf 4,8931 Milliarden US-Dollar, was 6,4 Prozent des für 2025 prognostizierten BIP entspricht.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Finanzministerium berichtet, ist die ausländische Staatsschuld im Vergleich zum 1. Januar dieses Jahres um 236,6 Millionen US-Dollar gesunken.

Zum Berichtszeitpunkt entfielen innerhalb der ausländischen Staatsschuld 48,9 Prozent auf Verbindlichkeiten mit variablem Zinssatz und 51,1 Prozent auf solche mit festem Zinssatz. 50,7 Prozent der ausländischen Staatsschuld sind innerhalb von bis zu 5 Jahren, 43,9 Prozent innerhalb von 5 bis 10 Jahren und 5,4 Prozent in mehr als 10 Jahren an die Gläubiger zurückzuzahlen.

Die Währungsstruktur der ausländischen Staatsschuld zum 1. Oktober war wie folgt: US-Dollar – 85,3 Prozent, Euro – 6,3 Prozent, Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds – 3,4 Prozent, japanischer Yen – 3,3 Prozent, andere Währungen – 1,7 Prozent.

Im Berichtszeitraum wurden aus dem Haushalt für Schuldendienstzahlungen 435,8 Millionen US-Dollar an Tilgung und 191,8 Millionen US-Dollar an Zinsen für ausländische Schulden geleistet.

Die inländische Staatsschuld belief sich zum 1. Oktober 2025 auf 17,0468 Milliarden Manat bzw. 13,1 Prozent des für 2025 prognostizierten BIP. Im Vergleich zum 1. Januar 2025 sank die inländische Staatsschuld um 1,6129 Milliarden Manat. Zum Berichtszeitpunkt entfielen 7,987 Milliarden Manat der inländischen Staatsschuld auf im Umlauf befindliche Staatswertpapiere und 9,0598 Milliarden Manat auf staatlich garantierte Verpflichtungen, die von der Regierung übernommen wurden.