Struktur ausländischer und inländischer Staatsschulden Aserbaidschans veröffentlicht
Baku, 29. Oktober, AZERTAC
Zum 1. Oktober 2025 belief sich die ausländische Staatsschuld Aserbaidschans auf 4,8931 Milliarden US-Dollar, was 6,4 Prozent des für 2025 prognostizierten BIP entspricht.
Wie AZERTAC unter Berufung auf das Finanzministerium berichtet, ist die ausländische Staatsschuld im Vergleich zum 1. Januar dieses Jahres um 236,6 Millionen US-Dollar gesunken.
Zum Berichtszeitpunkt entfielen innerhalb der ausländischen Staatsschuld 48,9 Prozent auf Verbindlichkeiten mit variablem Zinssatz und 51,1 Prozent auf solche mit festem Zinssatz. 50,7 Prozent der ausländischen Staatsschuld sind innerhalb von bis zu 5 Jahren, 43,9 Prozent innerhalb von 5 bis 10 Jahren und 5,4 Prozent in mehr als 10 Jahren an die Gläubiger zurückzuzahlen.
Die Währungsstruktur der ausländischen Staatsschuld zum 1. Oktober war wie folgt: US-Dollar – 85,3 Prozent, Euro – 6,3 Prozent, Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds – 3,4 Prozent, japanischer Yen – 3,3 Prozent, andere Währungen – 1,7 Prozent.
Im Berichtszeitraum wurden aus dem Haushalt für Schuldendienstzahlungen 435,8 Millionen US-Dollar an Tilgung und 191,8 Millionen US-Dollar an Zinsen für ausländische Schulden geleistet.
Die inländische Staatsschuld belief sich zum 1. Oktober 2025 auf 17,0468 Milliarden Manat bzw. 13,1 Prozent des für 2025 prognostizierten BIP. Im Vergleich zum 1. Januar 2025 sank die inländische Staatsschuld um 1,6129 Milliarden Manat. Zum Berichtszeitpunkt entfielen 7,987 Milliarden Manat der inländischen Staatsschuld auf im Umlauf befindliche Staatswertpapiere und 9,0598 Milliarden Manat auf staatlich garantierte Verpflichtungen, die von der Regierung übernommen wurden.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Erdbeben in Schirvan
- [17:36]
Aktueller Preis von Azeri Light
- [13:30]
Ölpreise an Börsen gesunken
- [12:26]
Aserbaidschan und Rumänien stärken interparlamentarische Beziehungen
- 28.10.2025 [22:01]
Aserbaidschans Parlamentssprecherin trifft pakistanischen Senatsvorsitzenden
- 28.10.2025 [21:55]
Präsident Ilham Aliyev: Heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit
- 28.10.2025 [20:55]
Präsident: Ganz Karabach und Ost-Sangesur ähneln einer riesigen Baustelle
- 28.10.2025 [20:45]
1. Internationale Konferenz der Turkstaaten zu KI-Ethik in Baku eröffnet
- 28.10.2025 [18:26]
Rekordregen führt zu Überflutungen in Vietnam
- 28.10.2025 [16:12]
Preis von Azeri Light gesunken
- 28.10.2025 [14:24]
Präsident des rumänischen Senats besucht Aserbaidschan
- 28.10.2025 [14:08]
Jamaika wappnet sich für “Melissa”
- 28.10.2025 [13:32]
Weltbörsen: Ölpreise gesunken
- 28.10.2025 [10:47]
Vorsitzender des pakistanischen Senats besucht Aserbaidschan
- 28.10.2025 [10:40]
Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu
- 27.10.2025 [19:43]
Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“
- 27.10.2025 [18:34]
Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt
- 27.10.2025 [17:23]
15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku
- 27.10.2025 [17:17]
Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit
- 27.10.2025 [16:31]
Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker
- 27.10.2025 [16:05]
Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1
- 27.10.2025 [15:34]
USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt
- 27.10.2025 [15:31]
Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko
- 27.10.2025 [15:20]
Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan
- 27.10.2025 [15:05]
SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI
- 27.10.2025 [14:46]
Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren
- 27.10.2025 [12:31]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen
- 27.10.2025 [12:08]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 27.10.2025 [10:59]
La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico
- 27.10.2025 [10:52]
Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister
- 27.10.2025 [00:15]
Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
- 26.10.2025 [12:15]
Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien
- 26.10.2025 [11:30]
Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung
- 26.10.2025 [10:58]
Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet
- 26.10.2025 [10:47]
In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert
- 25.10.2025 [18:49]
In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet
- 25.10.2025 [18:19]
Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel
- 25.10.2025 [13:36]
Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen
- 25.10.2025 [12:40]
Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust
- 25.10.2025 [11:28]
Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich
- 25.10.2025 [10:30]