Treffen mit Delegation aus Kasachstan im Agrarforschungszentrum

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Im Agrarforschungszentrum (ATM) beim Landwirtschaftsministerium fand ein Treffen mit einer Delegation aus Kasachstan zum Thema Entwicklung des elektronischen Handels im Agrarsektor statt.

Dabei informierte der stellvertretende Direktor Namig Schalbuzov über die Aufgaben und Forschungstätigkeiten des Zentrums. Die kasachischen Gäste stellten ihr Projekt zur Förderung des elektronischen Handels in der Landwirtschaft vor, das auf internationalen Erfahrungen und wirtschaftlichen Mechanismen basiert.

Diskutiert wurden auch das seit fast 10 Jahren bestehende „Elektronische Preisinformationssystem für die Landwirtschaft“ sowie Perspektiven für zukünftige Zusammenarbeit, gemeinsame Forschung, akademischen Austausch und Projekte.