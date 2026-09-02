UN-Vertreter fordert internationale Solidarität bei der Minenräumung

Baku, 2. September, AZERTAC

Rund 57 Länder weltweit sind mit Minen und nicht explodierten Kampfmittelrückständen belastet. Dies gefährdet die Sicherheit, Gesundheit und Lebensgrundlagen ganzer Gemeinschaften und beeinträchtigt die Aussichten auf Frieden.

Nasar Hayat, der bei der IV. Internationalen Konferenz zur Minenräumung in Baku im Namen des UN-Resident Koordinators in Aserbaidschan sprach, bezeichnete Aserbaidschan als eines der am stärksten verminten Länder der Welt. Zugleich würdigte er die Fortschritte des Landes bei der Minenräumung und bekräftigte die Unterstützung der Vereinten Nationen für ANAMA. Angesichts des Ausmaßes der Herausforderung seien jedoch mehr internationale Partnerschaften und Solidarität erforderlich.