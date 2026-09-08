Vier Menschen bei starkem Wind verletzt
Baku, 8. September, AZERTAC
Bei Vorfällen infolge des starken Windes sind vier Menschen verletzt worden. Drei Frauen und ein Mann wurden ins Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Ihr Zustand ist zufriedenstellend; sie wurden zur ambulanten Behandlung nach Hause entlassen.
Das Gesundheitsministerium ruft die Bürger zu Vorsicht auf und empfiehlt, sich bei starkem Wind nicht in der Nähe von Bäumen, Werbekonstruktionen und anderen gefährlichen Objekten aufzuhalten.
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