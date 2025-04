Vizepräsidentin der Nationalversammlung von Venezuela ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 3. April, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Nationalversammlung der Bolivarischen Republik Venezuela und Vorsitzende der Freundschaftsgruppe Venezuela-Aserbaidschan, Frau América Pérez, hat am Donnerstag, dem 3. April im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan die Ehrenallee in Baku besucht. Frau Pérez ehrte hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte frische Blumen an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.