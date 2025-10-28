Weltbörsen: Ölpreise gesunken

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,5 US-Dollar. Das waren 0,12 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,1 US-Dollar auf 61,21 Dollar.