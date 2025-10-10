Weltmarkt: Ölpreise sinken

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,04 US-Dollar. Das waren 0,18 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,13 US-Dollar auf 61,38 Dollar.