Weltmarkt: Preissturz bei Gold und Silber

Baku, 22. Mai, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 19,8 US-Dollar gesunken und beträgt nun 4.522,7 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist auch Silber um 0,01 US-Dollar gefallen und liegt nun bei 76,72 US-Dollar.