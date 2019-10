Bakuer 18. Gipfel der Bewegung der Blockfreien Staaten erfolgreich abgeschlossen

Zum Abschluss des Gipfels vier endgültige Dokumente verabschiedet

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Am Freitag, dem 26. Oktober hat das zweitägige 18. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Bewegung der Blockfreien Staaten seine Arbeit erfolgreich beendet, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

AZERTAC zufolge setzte der Gipfel seine Arbeit am zweiten Tag mit allgemeinen Debatten fort.

Hochrangige Beamte der Organisation, Leiter und Vertreter internationaler Organisationen, Ehrengäste und Diplomaten beteiligten sich an allgemeinen Diskussionen.

Zum Abschluss des Gipfels wurden vier endgültige Dokumente verabschiedet. Das sind ein Schlussdokument, ein politisches Kommuniqué von Baku und ein Dokument, in dem man dem Gastgeberland einen Dank aussprechen ist, sowie ein Dokument über Palästina. Die ersten drei Dokumente enthalten Punkte im Zusammenhang mit Berg-Karabach und den Prioritäten der Außenpolitik Aserbaidschans.

Die Redner bedankten sich bei dem aserbaidschanischen Präsidenten, der Regierung und dem aserbaidschanischen Volk für ihre große Gastfreundschaft sowie für eine gute Organisation des Gipfels und zeigten sich zuversichtlich, dass Aserbaidschan während seines Vorsitzes in der Organisation den Bandung- Grundsätze treu bleiben wird.

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov bedankte sich bei den Teilnehmern des Gipfels für produktive Diskussionen und erklärte, dass die angenommen Dokumente des XVIII. Gipfeltreffens der Bewegung der Blockfreien Staaten in Baku gebilligt und den Staats- und Regierungschefs vorgelegt wurden.

Er sprach in seiner Rede auch die Projekte an, die auf Initiative und unter Beteiligung Aserbaidschans durchgeführt werden, und erklärte, dass Aserbaidschan während seiner Präsidentschaft in der Organisation sein Bestes tun werde, um den Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern und weiter zu entwickeln.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Vorsitz in der Bewegung der Blockfreien Staaten von Venezuela an Aserbaidschan abgegeben worden ist. Die Republik Aserbaidschan wird 2019-2022 den Vorsitz der Blockfreien Bewegung führen.

Die Staats- und Regierungschefs von ca. 60 Ländern sowie die Chefs internationaler Organisationen nahmen am XVIII. Gipfel zum Thema "Gewährleistung einer gemeinsamen und adäquaten Reaktion auf die Herausforderungen der modernen Welt unter Berücksichtigung der Grundsätze von Bandung" teil. Insgesamt beteiligten sich am Gipfel die Vertreter von rund 160 Ländern und internationalen Organisationen teil.

Eines der Grundprinzipien der Gründung und Tätigkeit der Bewegung der Blockfreien Staaten ist es, als Forum die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern zu fördern. Das Ziel der Organisation ist die Gleichberechtigung zwischen den Staaten und eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedstaaten.

120 Länder sind vollständige Mitglieder der Organisation. Sie vereint in sich auch 17 Beobachterstaaten und 10 internationale Beobachterorganisationen. Jeder Mitgliedsstaat muss die Prinzipien der im Jahre 1961 gegründeten Organisation einhalten. Die Prinzipien der Mitgliedschaft in der Bewegung wurden verabschiedet, bevor die Organisation 1955 in Bandung, Indonesien, gegründet wurde.

Am 26. Mai 2011 wurde die Republik Aserbaidschan Vollmitglied der Organisation. Aserbaidschan trägt zu ihren Zielen und Grundsätzen bei, indem es an verschiedenen Sitzungen und Konferenzen der Bewegung teilnimmt und seine bilateralen Beziehungen zu den Mitgliedstaaten ausweitet. Während einer relativ kurzen Zeitspanne nach dem Beitritt Aserbaidschans zu dieser Organisation wurde die internationale Gemeinschaft über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach-Region ausführlich informiert. In den Prozeduren und Dokumenten der Organisation wird die Beilegung des Konfliktes im Rahmen der territorialen Integrität der Republik Aserbaidschan ständig unterstützt. Die Mitgliedschaft in der Bewegung hat auch günstige Bedingungen für eine aktive Teilnahme Aserbaidschans an internationalen Friedens-, Sicherheits- und Kooperationsprozessen und die Entwicklung bilateraler Beziehungen zu vielen Ländern geschaffen.