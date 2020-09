Corona im Iran: 129 Todesfälle binnen 24 Stunden

Teheran, 3. September, AZERTAC

Im Iran, der eines von Ländern ist, die besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, seien in den vergangenen 24 Stunden 1994 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 380.746 erhöht. 129 Patienten seien an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 21.926 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilt.

Mehr als 3 Tausend Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, hieß es im Bericht desweiter.

Nach offiziellen Angaben wurden bisher 328.595 Menschen im Iran als geheilt eingestuft.