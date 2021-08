Baku, 11. August, AZERTAC

Die NATO will beim Madrider Gipfel den ersten Generalsekretär ihrer Geschichte wählen. Die NATO sucht eine Frau als Generalsekretärin. Wer den Norweger Jens Stoltenberg ersetzen wird, der sein Mandat zum 30. September 2022 beendet und nicht wiedergewählt werden kann, ist noch nicht bekannt. Doch es besteht ein breiter Konsens darüber, dass seine Nachfolgerin, die beim im kommenden Frühjahr in Madrid angesetzten Gipfel gewählt werden soll, eine Frau ist. Zum ersten Mal in ihrer 73-jährigen Geschichte würde damit eine Frau die höchste politische Position im wichtigsten Militärbündnis der Welt besetzen.

Die Britin Theresa May, die Italienerin Mogherini, die deutsche AKK und drei Politiker aus Ostländern zählen zu den Kandidaten für die bisher von Männern besetzte Position

Die Verhandlungen über einen Ersatz für Stoltenberg werden im Herbst beginnen und die formelle Wahl findet in Madrid statt, aber in den alliierten Hauptstädten kursieren bereits Namen, und sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind nicht nur europäisch (die Tradition weist darauf hin dass der Generalsekretär ein Europäer und das Militärkommando ein Amerikaner ist), sie sind Frauen. “Es besteht die allgemeine Überzeugung, dass die Zeit gekommen ist, dass eine Frau an der Spitze der NATO steht“, sagen diplomatische Quellen.

Der Name, der in alliierten Kreisen am meisten klingelt, ist der der ehemaligen britischen Premierministerin Theresa May.

Es ist nicht der einzige Name, der verwendet wird: Es gibt auch die der Italienerin Federica Mogherini, 48, Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik von 2014 bis 2019; und die Deutsche Annegret Kramp-Karrenbauer, 59, besser bekannt als AKK, seit 2019 Verteidigungsministerin und ehemalige Präsidentin der CDU. Gegen Mogherini spielen sie die Kritik, die seine Regierung an der Außenpolitik der EU erhielt; und gegen AKK die Tatsache, dass eine andere Deutsche, Ursula von der Layen, der Europäischen Kommission vorsteht. Keiner war Premierminister.

Auch die östlichen Länder, die noch nie einen NATO-Generalsekretär gehabt haben, spielen ihre Karten und Namen von Kandidaten kursieren bereits, immer Frauen, wie Dalia Grybauskaite, 65, Präsidentin Litauens zwischen 2009 und 2019 und EU-Kommissarin von 2004 bis 2009 ; Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulai, 51; oder Kolinda Grabar-Kitarovic, 53, Präsidentin Kroatiens zwischen 2015 und 2020.