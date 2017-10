Iran investiert mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Wirtschaft Aserbaidschans

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Der Iran hat bisher mehr als 3 Milliarden Dollar in die aserbaidschanische Wirtschaft investiert. Zur Zeit sind mehr als 500 iranische Unternehmen in Aserbaidschan tätig.

AZERTAC zufolge sagte das der aserbaidschanische Wirtschaftsminister, Ko-Vorsitzende der staatlichen Kommission für wirtschaftliche, kommerzielle und humanitäre Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Iran, Schahin Mustafayev, bei seinem Treffen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen der Islamischen Republik Iran, dem Ko-Vorsitzenden der staatlichen Kommission für wirtschaftliche, kommerzielle und humanitäre Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Iran, Masoud Karbasian.

Minister Schahin Mustafayev gratulierte Masoud Karbasian zur Ernennung des Ko-Vorsitzenden der staatlichen Kommission und wünschte ihm Erfolg bei seinem neuen Posten.

Minister Mustafayev betonte das hohe Niveau der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran, die Entwicklung der Zusammenarbeit in allen Bereichen sowie den politischen Willen und die gemeinsamen Bemühungen der Präsidenten Aserbaidschans und des Iran um den weiteren Ausbau der Beziehungen.

Im Laufe des Gespräches wurde betont, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den letzten Jahren in eine neue Etappe eingetreten sind, und ein strategisches Niveau erreicht haben. In den letzten 4 Jahren wurden 9 hochrangige Treffen abgehalten, mehr als 100 gegenseitige Besuche verschiedener Delegationen wurden durchgeführt, mehr als 40 Dokumente wurden unterzeichnet und 3 Treffen der staatlichen Kommission für wirtschaftliche, kommerzielle und humanitäre Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Iran fanden statt.

Der iranische Minister Masoud Karbasian äußerte sich zufrieden über seine neue Ernennung und sagte, dass er keine Mühe für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern scheuen wird.

Man betonte, dass auch der nächste Besuch der iranischen Delegation in Aserbaidschan zur Entwicklung der Beziehungen beitragen würde. Massoud Kardasian erwähnte die Bedeutung der Ghasvin-Rasht-Eisenbahn und sagte, dass 95 Prozent der Arbeiten getan wurden und die Eisenbahn im März 2018 in Betrieb genommen werden wird.

Die Seiten diskutierten auch für Dezember dieses Jahres in Teheran anberaumte Sitzung der staatlichen Kommission sowie andere Fragen von gemeinsamem Interesse.