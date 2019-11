Präsident Ilham Aliyev stellt 34,3 Millionen Manat für Straßenbau in Nachitschewan bereit

Baku, 22. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag einen Erlass über die Rekonstruktion der Automobilstraße Julfa–Ordubad in der Autonomen Republik Nachitschewan unterzeichnet, wie AZERTAC mitteilte.

Für diesen Zweck wurden dem Ministerkabinett der Autonomen Republik Nachitschewan 34,3 Millionen Manat (ca.18 Mio.Euro) bereitgestellt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im vorigen Jahr in Aserbaidschan insgesamt 2000 Kilometer lange neue Straßen gebaut wurden. Seit 2004 bis heute wurden insgesamt landesweit mehr als 15.000 lange Kilometer Straßen gebaut. Aserbaidschan rangierte 2018 beim Indikator “Qualität der Straßeninfrastruktur“ an erster Stelle unter GUS-Ländern.