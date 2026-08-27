Anstieg der Gold- und Silberpreise setzt sich fort

Baku, 27. August, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX stieg der Preis für eine Feinunze Gold um 2,3 US-Dollar auf 4.655,6 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, verteuerte sich auch Silber um 0,47 US-Dollar auf 69,29 US-Dollar je Feinunze.