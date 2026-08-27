Aserbaidschan steigert Warenexporte nach Luxemburg um das 338,9-Fache

Baku, 27. August, AZERTAC

Aserbaidschan hat seine Warenexporte in die EU-Mitgliedstaaten Luxemburg, Spanien und Malta in den ersten sieben Monaten dieses Jahres deutlich gesteigert.

Nach Angaben des Zollkomitees stiegen die Exporte nach Luxemburg im Jahresvergleich um das 338,9-Fache beziehungsweise um 20,19 Millionen US-Dollar auf 20,25 Millionen US-Dollar.

Die Ausfuhren nach Spanien erhöhten sich um das Fünffache beziehungsweise um 24,28 Millionen US-Dollar auf 30,35 Millionen US-Dollar. Nach Malta exportierte Aserbaidschan Waren im Wert von 13,84 Millionen US-Dollar – 3,7-mal mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der gesamte Handelsumsatz Aserbaidschans mit Luxemburg, Spanien und Malta belief sich im Berichtszeitraum auf 130,45 Millionen US-Dollar und lag damit um 14,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Gleichzeitig erreichten die gesamten Exporte Aserbaidschans in diese drei EU-Länder 64,44 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um das 6,6-Fache entspricht. Die Importe aus Luxemburg, Spanien und Malta beliefen sich auf 66,02 Millionen US-Dollar und gingen damit im Jahresvergleich um das 2,2-Fache zurück.