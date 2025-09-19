Aserbaidschan und EU erörtern Entwicklung wirtschaftlicher Zusammenarbeit

Baku, 19. September, AZERTAC

Aserbaidschans Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov ist mit der EU-Kommissarin für Erweiterung, Marta Kos, zusammengetroffen.

Während des Treffens wurde hervorgehoben, dass die Europäische Union einer der wichtigsten außenwirtschaftlichen Partner Aserbaidschans ist und sich die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen stetig weiterentwickeln. Es wurde auf die erfolgreiche Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Investitionen zwischen Aserbaidschan und der EU hingewiesen. Zudem wurde betont, dass es bedeutende Aussichten für eine vertiefte Zusammenarbeit im Verkehrssektor gibt.

Im Rahmen des Treffens fand ein Meinungsaustausch über den Entwurf eines Finanzierungsabkommens für ein Unterstützungsprojekt zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Kommission statt, das sich auf die Minenräumung, das Wassermanagement und die nachhaltige Entwicklung des Verkehrssektors konzentriert.

Die Gesprächspartner erörterten außerdem Investitionsinitiativen im Rahmen der neuen globalen Vernetzungsstrategie der EU, der Initiative „Global Gateway“, die Bereiche wie Energie, digitale Wirtschaft, Verkehr, Entwicklung des Privatsektors und weitere Felder abdeckt.