Aserbaidschan und Usbekistan vertiefen kulturelle Zusammenarbeit

Baku, 5. September, AZERTAC

Aserbaidschan und Usbekistan wollen ihre kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen. Bei einem Treffen zwischen dem Heydar-Aliyev-Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Usbekistan und der Leitung der Staatlichen Universität Buchara wurden neue gemeinsame Projekte in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung erörtert.

Geplant sind unter anderem eine Konferenz zum wissenschaftlichen und aufklärerischen Erbe des aserbaidschanischen Denkers Yusif Garabaghi sowie gemeinsame Veranstaltungen zur stärkeren Bekanntmachung des kulturellen und wissenschaftlichen Erbes beider Länder. Die Initiativen sollen die traditionell engen Freundschafts- und Brüderbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan weiter festigen.