Aserbaidschanisch-usbekisches Bündnis schafft neuen geökonomischen Raum

Baku, 29. August, AZERTAC

Die strategische Allianz zwischen Aserbaidschan und Usbekistan schafft nach Ansicht von Professorin Aygün Attar neue politische und wirtschaftliche Voraussetzungen für einen einheitlichen geökonomischen Raum zwischen Zentralasien und dem Südkaukasus.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Verkehr, Energie, Handel und Investitionen. Aserbaidschans strategische Lage am Kaspischen Meer macht das Land für das Binnenland Usbekistan zu einer wichtigen Brücke in Richtung Türkei und Europa. Die stärkere Verknüpfung des Mittleren Korridors mit neuen Verkehrsprojekten könnte die Handelswege zwischen Asien und Europa verkürzen und neue Logistik- und Produktionszentren entlang der Route schaffen.

Attar sieht zudem in gemeinsamen Projekten in Garabagh, darunter Bildungs- und Produktionsvorhaben, konkrete Beispiele für die wachsende wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenarbeit.

Die langfristige Bedeutung der Partnerschaft liege darin, dass aus politischem Vertrauen zunehmend gemeinsame wirtschaftliche Projekte und dauerhafte institutionelle Strukturen entstehen.