Aserbaidschanische Kultur auf Festival „Silk Road – 2026“ in New York präsentiert

New York, 10. Juni, AZERTAC

Im „Oceana“-Theater in New York ist das internationale Kulturfestival „Silk Road – 2026“ veranstaltet worden.

Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung des Staatlichen Komitees der Republik Aserbaidschan für die Arbeit mit der Diaspora, des Fonds zur Unterstützung der aserbaidschanischen Diaspora sowie der Allianz aserbaidschanisch-amerikanischer Organisationen organisiert. Initiatorin und Koordinatorin war Alyona Badalova.

Das Festival, das der Förderung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen diente, brachte mehr als 300 Teilnehmer zusammen und präsentierte Kulturen, Traditionen, Musik und Tänze verschiedener Länder.

Besonders die Auftritte der Schüler des Kreativzentrums „My Way“ mit aserbaidschanischen Tänzen wie „Aserbaidschan“, „Nalbaki“, „Yalli“ und kaukasischen Tänzen wurden vom Publikum mit großem Applaus aufgenommen.