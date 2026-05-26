Moldaus Vizepremier: Aserbaidschan ist wichtiger Partner in der Region

Chiᶊinǎu, 26. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft hat in der moldauischen Hauptstadt Chiᶊinǎu einen Empfang anlässlich des Unabhängigkeitstags am 28. Mai veranstaltet.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem Moldaus Vizepremierminister Vladimir Bolea sowie Vertreter des diplomatischen Korps, staatlicher Institutionen, der Zivilgesellschaft und der aserbaidschanischen Diaspora teil.

Der aserbaidschanische Botschafter Ulvi Bakhschaliyev erinnerte an die historische Bedeutung der 1918 gegründeten Aserbaidschanischen Demokratischen Republik und die Entwicklung des Landes seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991.

Vizepremier Bolea bezeichnete Aserbaidschan als wichtigen und einflussreichen Partner in der Region und betonte die positive Dynamik der bilateralen Zusammenarbeit seit der Wiederaufnahme der Tätigkeit der Regierungskommission im Jahr 2022.