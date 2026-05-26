Saudi-Arabien: Pilgerfahrt Hadsch hat begonnen - mehr als 1,5 Millionen Muslime erwartet
Baku, 26. Mai, AZERTAC
Im saudi-arabischen Mekka hat die islamische Pilgerfahrt Hadsch begonnen.
Erwartet werden mehr als 1,5 Millionen Muslime aus aller Welt. Der Irankrieg löste in diesem Jahr zusätzliche Besorgnis um die Sicherheit der Pilger aus. Die US-Botschaft in Riad etwa hatte amerikanischen Muslimen im Vorfeld geraten, wegen der unsicheren Lage nicht anzureisen. Darüber hinaus erschwert das Wetter den Hadsch: Vorhergesagt sind Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius.
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