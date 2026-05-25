Leyla Aliyeva und Alena Aliyeva besuchen soziales Rehabilitationszentrum für Kinder

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva und Alena Aliyeva haben das soziale Rehabilitationszentrum „Tut Elimden“ („Halte meine Hand“) für Kinder und Jugendliche besucht.

Beim Besuch wurden sie über die sozialen und kreativen Aktivitäten des Zentrums informiert und nahmen gemeinsam mit den Kindern an verschiedenen Programmpunkten teil.

Nachdem beteiligten sich Leyla Aliyeva und Alena Aliyeva zunächst gemeinsam mit den Kindern an der Pflanzung von Obst- und Zierbäumen im Innenhof der Einrichtung. Anschließend präsentierten die Kinder ihre Handarbeiten, Zeichnungen sowie aus buntem Garn gefertigte Spielzeuge. Die kreativen Arbeiten der Kinder stießen bei den Gästen auf großes Interesse.

Im Rahmen der gemeinsamen Aktivitäten wurden zudem verschiedene Dekorationsgegenstände angefertigt und Arbeiten begutachtet, die das Können und das kreative Potenzial der Kinder widerspiegeln.

Zum künstlerischen Programm gehörten Gedichtvorträge sowie Musik- und Tanzdarbietungen von Kinder. Die Aufführungen wurden von den Anwesenden mit großem Interesse und Applaus aufgenommen.