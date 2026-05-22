Soziale Absicherung von Müllsammlern Thema globaler Diskussion

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) in Baku wird über die soziale Absicherung von Müllsammlern sowie über den Übergang zu einer inklusiven Kreislaufwirtschaft diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, findet die Sitzung zum Thema „Müllsammler in Lateinamerika und Allianzen für einen gerechten Übergang zur Inklusion und Kreislaufwirtschaft“ im Rahmen des Forums in Baku statt.

Im Mittelpunkt stehen integrierte Abfallwirtschaft, soziale Schutzmechanismen für Müllsammler sowie Erfahrungen aus Lateinamerika und der Karibik. Zudem werden innovative Ansätze im Recycling und die Bedeutung inklusiver Stadtverwaltung hervorgehoben.