WUF13-Medientraining: Expertin spricht über urbane Entwicklungen

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen der 13. Sitzung des UN-Weltstädteforums (WUF13) hat eine Schulung für Medienschaffende stattgefunden.

Durchgeführt wurde sie von der in London tätigen Journalistin Laura Puttkamer, die sich auf Stadtentwicklung spezialisiert hat. Sie stellte den Ansatz des „Solutions Journalism“ (Journalismus mit Lösungsansatz) vor, der über problemorientierte Berichterstattung hinausgeht und evidenzbasierte Lösungen in den Fokus rückt.

Puttkamer betonte, journalistische Berichterstattung müsse nicht nur Projekte bewerten, sondern auch deren Entstehung, Finanzierung, Bürgerbeteiligung sowie ihre Bedeutung für die Stadtentwicklung analysieren. Ziel sei ein konstruktiver, zugleich kritischer Journalismus auf Basis von Reaktion, Evidenz, Grenzen und Erkenntnissen.

Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Berichterstattung zu urbanen Themen und hat mehrere World Urban Forum-Sitzungen begleitet.