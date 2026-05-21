WUF13: UN-Vertreterin betont lokale Innovationen für nachhaltigen Wohnungsbau

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 hat eine Expertin der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) die Bedeutung lokaler Innovationen und Entscheidungen hervorgehoben.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte Maike Salizse, UN-Fachexpertin im Bereich nachhaltige Städte und Wohnen bei einer Paneldiskussion zu „Niedrigemissionswohnraum – von nationaler Politik zu lokalem Handeln“, dass nachhaltiges Bauen ohne energieeffiziente Technologien über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden nicht möglich sei. Sie verwies auf bereits eingesetzte Lösungen wie Solarenergie und recycelte Baumaterialien. Zudem betonte sie die Bedeutung von Fachkräfteausbildung und Umweltbewusstsein sowie die Rolle nationaler Politik bei der Förderung solcher Ansätze.