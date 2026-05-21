WUF13: Städte spielen Schlüsselrolle bei Klimazielen

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) wurde die zentrale Rolle von Stadtverwaltungen bei der Erreichung von Klimazielen hervorgehoben.

Der Bausektor sei einer der größten Verursacher von CO₂-Emissionen, betonte Lars Loebner, Regierungsbaumeister und Senatsrat in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, wo er seit 2021 das Referat Wohnungsbauprojekte - äußere Stadt leitet, wie AZERTAC berichtet.

Er sagte, dass die Berliner Stadtverwaltung daher verstärkt auf Klimaschutzmaßnahmen, darunter energieeffiziente Planung, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und nachhaltige Wohnkonzepte setze. Erfolgreiche Umsetzung erfordere enge Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen, Wirtschaft und lokalen Gemeinschaften.