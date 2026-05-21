Schweizer Expertin lobt Aserbaidschans urbanistische Erfahrungen

Baku, 21. Mai, AZERTAC

„Aserbaidschan verfügt aufgrund seines Umfangs und seiner Komplexität über eine einzigartige Erfahrung im Bereich der Stadtplanung. Diese Erfahrungen sind für die Welt von großem Wert“, sagte Dunja Kovari-Binggeli, Gründungspartnerin der schweizerischen internationalen Agentur für Stadtplanung und territoriale Entwicklung „sa_partners“, gegenüber AZERTAC.

Sie betonte die globale Bedeutung der Stadterneuerung und erklärte, Aserbaidschan verfolge dabei einen einzigartigen und innovativen Ansatz.

„Die Stadtentwicklungsarbeit der Schweiz hat sich zu einer Art Innovationslabor entwickelt. Ich denke, dass dies weltweit eine sehr nützliche Erfahrung ist. Es lohnt sich, diese Erfolgsgeschichte und die gewonnenen Erfahrungen zu teilen“, fügte Kovari-Binggeli hinzu.