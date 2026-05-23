Ausländische Expertin: WUF13 ist zentrale Plattform für nachhaltige Städte

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Die 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13) gilt als zentrale globale Plattform für die Zukunft nachhaltiger Städte. Das erklärte Akanksha Sharma, Leiterin für Klima- und digitale Lösungen bei der Initiative „GSMA Mobile for Development“ gegenüber AZERTAC.

Sie betonte die Bedeutung des Forums für die Diskussion von Herausforderungen wie Urbanisierung, Klimawandel und steigender Nachfrage nach Infrastruktur. WUF13 bringe Regierungen, Stadtverwaltungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zusammen, um praktische Lösungen für nachhaltige Stadtentwicklung zu finden.

Nach ihren Worten spielen digitale Infrastruktur und mobile Technologien eine wichtige Rolle für widerstandsfähige und inklusive Städte der Zukunft.