Fußball: Lukas Podolski beendet Karriere

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Lukas Podolski beendet seine Karriere als Profifußballer. Der Weltmeister von 2014, der in Polen bei Gornik Zabrze spielt, hört in diesem Sommer auf. Das teilte der 40-Jährige auf Instagram mit.

In einem Videoclip lässt "Poldi" seine Karriere Revue passieren - insgesamt 23 Jahre im Profifußball. Zum Abschluss des Clips heißt es "Danke Fußball".