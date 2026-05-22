UN-Habitat: Rolle Aserbaidschans in der Stadtplanung wächst

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan spielt nach Einschätzung von Matthew Benn eine zunehmend wichtige Rolle in der Stadtplanung.

Im Gespräch mit AZERTAC sagte der Vertreter von UN-Habitat, das Land rücke durch die Ausrichtung von WUF13 globale Herausforderungen wie die Wohnraumkrise stärker in den Fokus.

Er verwies zudem auf positive Eindrücke aus Baku, darunter öffentliche Räume, Grünflächen und eine fußgängerfreundliche Infrastruktur. Aserbaidschan könne seine führende Rolle in der nachhaltigen Stadtentwicklung weiter ausbauen, so Benn.