Rolle grüner Innovationsstandorte in der Stadtentwicklung betont

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) fand in Baku eine Paneldiskussion über sogenannte grüne Innovationsstandorte und deren Beitrag zur Stadtentwicklung statt.

Wie AZERTAC berichtet, wurde dabei die Rolle solcher Quartiere für nachhaltige Entwicklung und die Förderung einer grünen Wirtschaft hervorgehoben.

Die Innovationsbereiche gelten demnach als „lebende Labore“ für nachhaltige Stadtentwicklung, in denen Lösungen für energieeffizientes Bauen, saubere Energie und umweltfreundliche urbane Räume erprobt werden. Zudem wurde betont, dass entsprechende Modelle zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen und auf andere Städte übertragbar sind.