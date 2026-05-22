Diskussionen über die Rolle des Privatsektors beim Aufbau nachhaltiger Städte

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Am letzten Tag der 13. Sitzung des Weltstädteforums (WUF13) in Baku wurde über die Rolle des Privatsektors beim Aufbau nachhaltiger Städte diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte die Generalsekretärin des Verbands der Hersteller von Baustoffen Aserbaidschans, Sevda Guliyeva, in der Sitzung „Der Privatsektor als treibende Kraft nachhaltiger Städte“, dass WUF13 eine wichtige Plattform für die internationale Präsentation der aserbaidschanischen Bauindustrie und des Labels „Made in Azerbaijan“ sei.

Zudem wurde hervorgehoben, dass das Forum Regierungen, internationale Organisationen, Investoren, Architekten und Bauunternehmen aus verschiedenen Ländern zusammenbringt und den globalen Dialog über nachhaltige Urbanisierung, Innovation und grüne Entwicklung fördert.