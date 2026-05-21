Baku diskutiert „Masterplan 2040“ für nachhaltige Stadtentwicklung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des UN-Weltstädteforums (WUF13) in Baku ist der „Baku Masterplan 2040“ vorgestellt und diskutiert worden. Im Mittelpunkt standen nachhaltige Stadtentwicklung, Verkehrsinfrastruktur sowie die Verbesserung der urbanen Mobilität.

Vertreter staatlicher Behörden und internationaler Partner betonten das Ziel, die Hauptstadt zu einer grüneren, inklusiveren und wettbewerbsfähigeren Stadt zu entwickeln. Geplant sind unter anderem der Ausbau von Parks, die Modernisierung der Uferzonen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität.

Im Verkehrsbereich wurde die Entwicklung eines integrierten Mobilitätssystems hervorgehoben. Der Ausbau von Metro- und Buslinien sowie neue Verkehrsprojekte sollen die Verkehrsbelastung reduzieren und die Erreichbarkeit verbessern. Zudem wurden Fortschritte bei nachhaltiger Mobilität wie Radwegen und Mikromobilitätsangeboten vorgestellt.