Leyla Aliyeva trifft König Mswati III. von Eswatini

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Am 21. Mai hat Leyla Aliyeva ein Treffen mit Seiner Majestät, dem König Mswati III. von Eswatini, abgehalten.

AZERTAC berichtet, dass an dem Treffen auch Prinz Lindani Dlamini aus Eswatini sowie die Außen- und internationale Kooperationsministerin dieses Landes, Senatorin Folile Shakantu, teilnahmen.

Der König von Eswatini erinnerte sich mit Zufriedenheit an sein Treffen mit dem Präsidenten unseres Landes während seines Besuchs in Aserbaidschan und übermittelte seine Glückwünsche zur hervorragenden Organisation der 13. Sitzung des UN-Weltforums für Stadtentwicklung (WUF13).

Leyla Aliyeva bedankte sich für die Glückwünsche und die freundlichen Worte und betonte ihrerseits, dass WUF13 eine erfolgreiche Plattform für den Erfahrungsaustausch im Bereich der Stadtentwicklung zwischen verschiedenen Ländern der Welt darstelle.

Während des Treffens wurde hervorgehoben, dass es gute Möglichkeiten für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Eswatini gebe. Zudem wurden Perspektiven einer möglichen Zusammenarbeit zwischen der Heydar-Aliyev-Stiftung und diesem Land erörtert.