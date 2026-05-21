WUF13: Türkischer Professor betont Bedeutung internationaler Zusammenarbeit in der Stadtentwicklung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Der Bürgermeister des Bezirks Bergama in Izmir und Professor Tanju Çelik hat im Rahmen von WUF13 die Bedeutung des Forums für die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Stadtentwicklung und kultureller Austausch hervorgehoben.

Er lobte die hohe organisatorische Qualität der Veranstaltung in Aserbaidschan und betonte, dass WUF13 eine wichtige Plattform für den Austausch von Erfahrungen zwischen Ländern und für die Entwicklung moderner, nachhaltiger Städte sei. Besonders positiv bewertete er die wachsende internationale Vernetzung sowie die Entwicklung Bakus zu einer modernen Stadt.