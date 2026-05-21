WUF13: Stadtplanung beeinflusst Psyche und Verhalten

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen von WUF13 wurde in einem Panel die Wirkung von Städten auf menschliche Psyche und Verhalten diskutiert.

Wie AZERTAC berichtet, befasste sich die Sitzung mit der Frage, wie Stadtplanung, Architektur und Neurowissenschaften Stress, Verhalten und soziales Wohlbefinden beeinflussen. Experten betonten, dass zukünftige Stadtentwicklung eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Architektur, Psychologie, Politik und Neurowissenschaften erfordert.