Baku, 23. Mai, AZERTAC

Internationale Medien haben ausführlich über die 13. Sitzung des Weltstädteforums WUF13 in Baku berichtet und das Forum als wichtige Plattform für die Gestaltung der globalen Stadtentwicklungspolitik bezeichnet. Im Mittelpunkt der Berichterstattung standen Themen wie nachhaltige Urbanisierung, Klimaschutz, digitale Transformation und bezahlbarer Wohnraum.

Nach Angaben von AZERTAC hoben zahlreiche Medien die Rolle Bakus als internationales Zentrum für Diskussionen über „Smart Cities“, grüne Entwicklung und innovative Stadtplanung hervor. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den in den von der Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans umgesetzten Projekten „Intelligente Stadt“, „Intelligentes Dorf“ und „Grüne Zone“.

Über das Forum berichteten unter anderem die türkischen Medien „Anadolu Ajansı“, „TRT Haber“, „CNN Türk“ und „Haber Global“, die russischen Agenturen TASS, RIA Novosti und Interfax sowie die iranischen Medien IRNA, ISNA und „Mehr News“. Auch pakistanische, indische, kasachische, usbekische, georgische und ukrainische Medien veröffentlichten umfangreiche Beiträge zum WUF13.

Darüber hinaus sendeten und publizierten internationale Nachrichtenagenturen und Medienplattformen wie Associated Press, Agence France-Presse, Deutsche Presse-Agentur, BBC, ANSA und EFE Berichte über die Veranstaltung in Baku.