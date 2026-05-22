Aserbaidschans Parlamentssprecherin informiert über WUF13

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat bei der 60. Plenarsitzung der Interparlamentarischen Versammlung der GUS in St. Petersburg über das Weltstädteforum WUF13 in Baku informiert.

Sie betonte, das Forum ist eine der wichtigsten internationalen Plattformen für nachhaltige Stadtentwicklung. Die Austragung in Baku zeige Aserbaidschans Fähigkeit, Staaten und Gemeinschaften zusammenzubringen.

Im Rahmen von WUF13 sei zudem eine Veranstaltung zur nachhaltigen Entwicklung von Bergsiedlungen organisiert worden, die den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten gefördert habe.