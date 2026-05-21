Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Turkmenistan eingetroffen

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov ist zu einem Arbeitsbesuch nach Turkmenistan gereist.

Ali Asadov wird an der Sitzung des Rates der Regierungschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilnehmen.

Am internationalen Flughafen Aschgabat wurde Premierminister vom turkmenischen Finanz- und Wirtschaftsminister Mammetguly Astanakulov sowie weiteren offiziellen Vertretern empfangen.