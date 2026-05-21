7. Sicherheitsdialog zwischen Aserbaidschan und EU in Baku abgehalten

Baku, 21. Mai, AZERTAC

In Baku ist der siebte Sicherheitsdialog zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union (EU) abgehalten worden.

Dabei tauschten die Teilnehmer Meinungen über die aktuellen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der EU sowie über außen- und sicherheitspolitische Fragen aus. Begrüßt wurde die Intensivierung hochrangiger Kontakte in jüngster Zeit.

Diskutiert wurden zudem regionale und internationale Themen wie Energie, Konnektivität und der Mittlere Korridor. Die EU bekräftigte ihre Unterstützung für die Minenräumung in Aserbaidschan und die Fortsetzung der Zusammenarbeit in diesem Bereich.

Auch der Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Fortsetzung des Dialogs standen auf der Agenda. Beide Seiten vereinbarten, den Rahmen künftig als „Politischen und Sicherheitsdialog“ zu bezeichnen.

Den Vorsitz führten der Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Hikmat Hajiyev, und der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes für politische Angelegenheiten, Olof Skoog.