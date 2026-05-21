Internationale Mediendelegation besucht Schamachi

Schamachi, 21. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des UN-Weltstädteforums (WUF13) haben ausländische Journalisten eine Medienreise nach Schamachi unternommen, organisiert von der Agentur für Medienentwicklung und der WUF13-Operationsgesellschaft.

Die Delegation besuchte die Juma-Moschee, eines der ältesten islamischen Gotteshäuser der Region, sowie den Meysari-Weinkomplex, wo über die Weinbautradition Aserbaidschans informiert wurde.

Abschließend führte die Reise in das Dorf Demirchiler, das für seine historische Schmiedekunst bekannt ist.