WUF13: Plattform für globale Zusammenarbeit zu Wohnen und Wasser

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Das WUF13 ist laut einer Expertin eine wichtige Plattform, um zentrale globale Fragen der Stadtentwicklung zu diskutieren.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies die niederländische Vertreterin Esmee van de Ridder, dass das Forum ideale Möglichkeiten biete, internationale Partnerschaften aufzubauen und Themen wie Wohnraumversorgung sowie die Integration von Wasserressourcen in Stadtentwicklung zu behandeln. Sie betonte zudem die Bedeutung von Wasser als zentralem Bestandteil des städtischen Lebens und äußerte die Hoffnung, dass die Diskussionen in Baku zur ökologischen Sicherheit zukünftiger Städte beitragen.