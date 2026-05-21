WUF13: Fokus auf zentrale Herausforderungen der Stadtentwicklung

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Das WUF13 spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung nachhaltiger Städte der Zukunft.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Vitaliy Yakovlev, Leiter von KPMG in Aserbaidschan und Infrastrukturchef für den Kaukasus und Zentralasien, dass das Forum Regierungen, Regulierungsbehörden, Entwicklungsinstitutionen und private Investoren zusammenbringe, um zentrale Fragen der Stadtentwicklung zu diskutieren. Im Mittelpunkt stünden nachhaltige Entwicklung, Klimawandel und bezahlbarer Wohnraum.