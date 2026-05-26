Jordanische Medien berichten über WUF13 in Baku

Kairo, 26. Mai, AZERTAC

Mehrere jordanische Nachrichtenportale haben ausführlich über den erfolgreichen Abschluss des 13. Weltstädteforums (WUF13) in Baku berichtet. Dabei wurde besonders die Annahme des Dokuments „Baku-Aufruf zum Handeln“ hervorgehoben.

Demnach nahmen mehr als 58.000 Teilnehmer aus 176 Ländern an dem von UN-Habitat organisierten Forum teil. Im Mittelpunkt standen Themen wie nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungsbaupolitik, Klimaanpassung und inklusive Urbanisierung.

Der Leiter des Staatlichen Komitees für Stadtplanung und Architektur Aserbaidschans, Anar Guliyev, betonte laut Berichten die Rolle Bakus als internationales Zentrum für Stadtentwicklungsdialog. UN-Habitat-Direktorin Anacláudia Rossbach und UN-Vizegeneralsekretärin Amina Mohammed würdigten die Organisation des Forums sowie die internationale Bedeutung der Diskussionen.

Schikhali Aliyev