Angriff auf Öl-Infrastruktur am Schwarzen Meer

Kiew, 23. Mai, AZERTAC

Beim Absturz einer ukrainischen Drohne in der russischen Hafenstadt Noworossijsk geriet eine Öllagerstätte in Brand, wie AZERTAC darüber unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine berichtete.

Herabfallende Drohnenteile hätten das Feuer ausgelöst, teilte Bürgermeister Krawtschenko mit. Es gebe zwei Verletzte. Es seien auch mehrere Hafengebäude in Brand geraten.

Am Hafen der Stadt Noworossijsk in der südrussischen Grenzregion Krasnodar wird rund ein Fünftel der per Schiff transportierten russischen Rohöllieferungen abgewickelt. Der Hafen ist der größte Exportknotenpunkt Russlands am Schwarzen Meer. Die Anlagen in Noworossijsk waren bereits wiederholt das Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.