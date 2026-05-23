Eishockey-WM: Erster Sieg für Deutschland mit 6:2 gegen Ungarn

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im fünften Spiel bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz den ersten Sieg eingefahren.

Das Team setzte sich in Zürich mit 6:2 gegen Ungarn durch. Damit wahrte die Mannschaft die Chance, das Viertelfinale zu erreichen.