Afrikanische Entwicklungsbank: „Es gibt noch viel zu tun“

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Ole Stubdrup, leitender Berater für Stadtentwicklung und Infrastruktur bei der Gruppe der Afrikanischen Entwicklungsbank hat im Rahmen des Weltstädteforums (WUF13) betont, dass die Bank ihre Zusammenarbeit mit Städten in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert habe.

Städte seien sowohl Teil der Probleme als auch der Lösungen in der Stadtentwicklung. Gleichzeitig gebe es weiterhin erheblichen Handlungsbedarf, insbesondere bei inklusiver Planung und frühzeitiger Berücksichtigung von Barrierefreiheit in Projekten.